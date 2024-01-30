Иванникова -- Фекла Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Иванникова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Баулина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1908
Сын: Иванников Никанор Андреевич
Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1911
Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Василий Андреевич
Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно