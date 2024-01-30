Иванникова -- Фекла Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова -- Фекла Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Иванникова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Баулина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
25.07.1908

Сын: Иванников Никанор Андреевич

Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Иванников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Иванников Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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