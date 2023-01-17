Тимофеева (Валитова) Оксана Зиляуровна
Место рождения
Дата рождения09.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981
Бракосочетание
09.08.2003
Рождение ребёнка
20.10.2005
Сын: Тимофеев Богдан Алексеевич
Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
17.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
04.02.2018
Дочь: Тимофеева Дарина Алексеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Валерьевич