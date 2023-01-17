Тимофеева (Валитова) Оксана Зиляуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Валитова) Оксана Зиляуровна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

09.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

БТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1981

Отец: Валитов Зиляур Музаирович

Мать: Валитова Гульчачак Вахитовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
09.08.2003

Муж: Тимофеев Алексей Валерьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.2005

Сын: Тимофеев Богдан Алексеевич

Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Валерьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Валерьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.2018

Дочь: Тимофеева Дарина Алексеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Алексей Валерьевич

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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