Теплов Фотий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Теплов Лаврентий Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Теплов Михаил (Михайло) Фотиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Теплов Иван Фотиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Теплова Палагия Фотиевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно