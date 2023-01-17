Теплов Фотий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеплов Фотий Лаврентьевич

Теплов Фотий Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Теплов Лаврентий Ефремович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Теплов Михаил (Михайло) Фотиевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Теплов Иван Фотиевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Теплова Палагия Фотиевна

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Федосья Калиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close