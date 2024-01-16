Арзубов Диодор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Арзубов Дмитрий Семёнович?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Арзубов Иван Иллиодорович
Мать ребёнка: Арзубова Анна Мефодьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Арзубов Кузьма Диодорович
Мать ребёнка: Арзубова Анна Мефодьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Арзубов Макарий (Макар) Диодорович
Мать ребёнка: Арзубова Анна Мефодьевна
Рождение ребёнка
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арзубова Анна Мефодьевна
Смерть
Неизвестно