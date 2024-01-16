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Арзубов Диодор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Арзубов Дмитрий Семёнович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Арзубов Иван Иллиодорович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Мефодьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Арзубов Кузьма Диодорович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Мефодьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Арзубов Макарий (Макар) Диодорович

Мать ребёнка: Арзубова Анна Мефодьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Арзубов (arzubov) Антон Диодорович (Anton Diodorovich)

Мать ребёнка: Арзубова Анна Мефодьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Анна Мефодьевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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