Froese Abraham Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Froese Abraham

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Россия

умер 1906, Мемрик

Супруги
Froese (Heinrichs) HelenaОколо 1860 г.р.
Дети
Froese Johann A.17.11.1884 г.р.
Froese David Abram16.02.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия

Бракосочетание
Около 1883

Жена: Froese (Heinrichs) Helena

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
17.11.1884

Сын: Froese Johann A.

Мать ребёнка: Froese (Heinrichs) Helena

Россия

Рождение ребёнка
16.02.1903

Сын: Froese David Abram

Мать ребёнка: Froese (Heinrichs) Helena

Смерть
1906

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