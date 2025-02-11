Froese Abraham
мужской, родился Неизвестно, Россия
умер 1906, Мемрик
Супруги
Froese (Heinrichs) HelenaОколо 1860 г.р.
Дети
Froese Johann A.17.11.1884 г.р.
Froese David Abram16.02.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Около 1883
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1884
Сын: Froese Johann A.
Мать ребёнка: Froese (Heinrichs) Helena
Россия
Рождение ребёнка
16.02.1903
Сын: Froese David Abram
Мать ребёнка: Froese (Heinrichs) Helena
Смерть
1906