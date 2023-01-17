Лютая Алена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютая Алена Борисовна

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Место рождения

Конотоп, Сумська область

Дата рождения

04.04.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Конотоп, Сумська область
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