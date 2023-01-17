Яковлев Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Матвеевич

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Место рождения

г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

23.03.1856

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1856 по 1882
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904
г. Порт-Артур, Китай
Место жительства
С 1906 по 1907
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1919
Орёл, город Орёл, Орловская область
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