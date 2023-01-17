Яковлев Николай Матвеевич
Место рожденияг. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Дата рождения23.03.1856
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1856 по 1882
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1901
Место жительства
С 1904
г. Порт-Артур, Китай
Место жительства
С 1906 по 1907
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1917
Смерть
1919
Орёл, город Орёл, Орловская область