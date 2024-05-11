Тронина (Опарина) Дарья Васильевна
Место рожденияд. Гордиарская Дебесского прихода
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гордиарская Дебесского прихода
Бракосочетание
31.01.1816 ст.
Бракосочетание
31.01.1816 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1826 ст.
Сын: Тронин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Тронин Григорий Семенович
Семинский, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно