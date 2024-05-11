Тронина (Опарина) Дарья Васильевна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тронина (Опарина) Дарья Васильевна

Место рождения

д. Гордиарская Дебесского прихода

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

IV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гордиарская Дебесского прихода
Бракосочетание
31.01.1816 ст.

Муж: Тронин Григорий Семенович

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1816 ст.

Муж: Тронин Григорий Семенович

Полом, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1826 ст.

Сын: Тронин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Тронин Григорий Семенович

Семинский, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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