Кошкина Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса Кондратьевна
Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кошкин Филип Кондратьевич
Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кошкин Филимон Кондратьевич
Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кошкина Пестелинья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно