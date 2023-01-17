Кошкина Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Наталья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса Кондратьевна

Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кошкин Филип Кондратьевич

Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кошкин Филимон Кондратьевич

Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кошкина Пестелинья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кошкин Кондратий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Кондратий Антипович

Смерть
Неизвестно
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