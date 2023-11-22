Хрущев Иван Васильевич
Место рожденияВерх-Нарым Читинского Уезда Забайкальской Области
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Хрущев Василий Лаврентьевич
Верх-Нарым Читинского Уезда Забайкальской Области
Рождение ребёнка
07.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
с. Верх-Нарым Читинского района Читинской области
Упоминание
22.07.1937
Хрущев Иван Васильевич(6 том Книги Памяти): Род. в 1892 г., с. Верх-Нарым Читинского уезда Забайкальской обл., русский, житель с. Улеты Улетовского р-на ВСК. Работал в леспромхозе. Арестован 22 июля 1... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
г Зима Иркутской области
столяр в г. Зима (когда вернулся после срока)
Смерть
Около 1945