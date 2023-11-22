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Хрущев Иван Васильевич

Место рождения

Верх-Нарым Читинского Уезда Забайкальской Области

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хрущев Василий Лаврентьевич

Мать: не указана

Верх-Нарым Читинского Уезда Забайкальской Области
Рождение ребёнка
07.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

с. Верх-Нарым Читинского района Читинской области
Упоминание
22.07.1937
Хрущев Иван Васильевич(6 том Книги Памяти): Род. в 1892 г., с. Верх-Нарым Читинского уезда Забайкальской обл., русский, житель с. Улеты Улетовского р-на ВСК. Работал в леспромхозе. Арестован 22 июля 1... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
г Зима Иркутской области
столяр в г. Зима (когда вернулся после срока)
Смерть
Около 1945
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