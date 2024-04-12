Михнин Ларион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Михнин Иван Родионов
Мать: Михнина Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Михнина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Михнин Петр Ларионов
Мать ребёнка: Михнина Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михнина Татьяна Федорова
Смерть
После 1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)