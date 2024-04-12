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Михнин Ларион Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Михнин Иван Родионов

Мать: Михнина Анна Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Михнин Прохор Ларионов

Мать ребёнка: Михнина Татьяна Федорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Михнин Петр Ларионов

Мать ребёнка: Михнина Татьяна Федорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михнина Татьяна Федорова

Смерть
После 1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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