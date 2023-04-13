Berchin Itzhak Аврамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Berchin Itzhak Аврамов

Место рождения

Брянская обл. Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
05.04.1907

Дочь: Orlova Liza Ицковна

Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Брянская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Berhina Polya

Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Berhin Lev

Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Berhin Gilya (Grigoriy) Исаакович

Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Рождение ребёнка
01.05.1917

Дочь: Belkina Hana

Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Работа или профессия
Неизвестно
торговец
Смерть
Около 1942
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