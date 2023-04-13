Berchin Itzhak Аврамов
Место рожденияБрянская обл. Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1907
Дочь: Orlova Liza Ицковна
Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна
Брянская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Berhina Polya
Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Berhin Lev
Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Berhin Gilya (Grigoriy) Исаакович
Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна
Рождение ребёнка
01.05.1917
Дочь: Belkina Hana
Мать ребёнка: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна
Работа или профессия
Неизвестно
торговец
Смерть
Около 1942