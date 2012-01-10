Вартанян Геворк Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вартанян Геворк Андреевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

17.02.1924

Дата смерти

10.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1924
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1930
Иран
Место жительства
С 1953
г. Ереван, Армянская ССР
Смерть
10.01.2012
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2012
Москва, город федерального значения Москва
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