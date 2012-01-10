Вартанян Геворк Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1924
Дата смерти10.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1930
Иран
Место жительства
С 1953
г. Ереван, Армянская ССР
Смерть
10.01.2012
Место жительства
По 2012