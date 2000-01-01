Блинова (Ковырзина) Евдокея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Ковырзина) Евдокея Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Блинов Влас Дементьевич

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Мария Дементьевна

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Зиновия Дементьевна

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Дария Дементьевна

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Дементей Козьмич

Смерть
Неизвестно
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