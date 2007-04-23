Ельцин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцин Борис Николаевич

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Место рождения

Бутка, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

01.02.1931

Дата смерти

23.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутка, Талицкий, Свердловская область
Место жительства
С 1931
Бутка, Талицкий, Свердловская область
Место жительства
По 1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
23.04.2007
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2007
Москва, город федерального значения Москва
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