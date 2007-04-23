Ельцин Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1931
Дата смерти23.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931
Место жительства
По 1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
23.04.2007
Место жительства
По 2007