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Foerderer Peter

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

02.10.1905

Дата смерти

Между 1944 и 1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1931 г.р.
1933 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905

Отец: Foerderer Johann

Мать: Foerderer Katharina

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
28.11.1928

Жена: Förderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.01.1931

Дочь: Franziska

Мать ребёнка: Förderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.09.1933

Дочь: Клементина Петровна

Мать ребёнка: Förderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.05.1937

Сын: Фердерер Рафаил

Мать ребёнка: Förderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
09.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Förderer Eva

Смерть
Между 1944 и 1945
Рождение ребёнка
12.03.1945

Дочь: Розалия

Мать ребёнка: Förderer Eva

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