Foerderer Peter
Место рождения
Дата рождения02.10.1905
Дата смертиМежду 1944 и 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905
Отец: Foerderer Johann
Мать: Foerderer Katharina
Бракосочетание
28.11.1928
Жена: Förderer Eva
Рождение ребёнка
18.01.1931
Дочь: Franziska
Мать ребёнка: Förderer Eva
Рождение ребёнка
21.09.1933
Дочь: Клементина Петровна
Мать ребёнка: Förderer Eva
Рождение ребёнка
28.05.1937
Сын: Фердерер Рафаил
Мать ребёнка: Förderer Eva
Рождение ребёнка
09.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Förderer Eva
Смерть
Между 1944 и 1945
Рождение ребёнка
12.03.1945
Дочь: Розалия
Мать ребёнка: Förderer Eva