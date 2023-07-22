Москаленко Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1949

Дочь: Москаленко Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Москаленко Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москаленко Иван Валентинович

Отец ребёнка: Москаленко Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москаленко Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Москаленко Валентин

Смерть
Неизвестно
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