Москаленко Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Степан
Рождение ребёнка
03.01.1949
Дочь: Москаленко Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Москаленко Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москаленко Иван Валентинович
Отец ребёнка: Москаленко Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москаленко Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Москаленко Валентин
Смерть
Неизвестно