Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна

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Место рождения

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.07.1887 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1887 ст.

Отец: Тумасов Тарас Исаевич

Мать: Тумасова Наталия Феодоровна

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.02.1908 ст.

Сын: Кузьмичев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Кузьмичева Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Смерть
1946
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Захоронена на кладбище на территории Храма в с. Куркино Владимирской иконы Божьей Матери
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