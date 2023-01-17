Кузьмичева (Тумасова) Евфимия Тарасовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1887 ст.
Дата смерти1946
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1887 ст.
Отец: Тумасов Тарас Исаевич
Рождение ребёнка
24.02.1908 ст.
Сын: Кузьмичев Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузьмичев Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
16.04.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.05.1920
Дочь: Кузьмичева Антонида Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмичев Иоанн Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946
Захоронена на кладбище на территории Храма в с. Куркино Владимирской иконы Божьей Матери