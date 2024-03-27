Каримова (Исхакова) Фатыма Хайретдиновна
Место рождения?
Дата рождения22.10.1928
Дата смерти2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928
Отец: Исхаков Хайретдин Ибрагимович
Мать: Исхакова Минсафа
?
Рождение ребёнка
16.08.1951
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.10.1954
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
06.08.1958
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010
г.Киржач Владимирской области РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Киржач Владимирской области РФ