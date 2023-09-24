Машецева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машецева Елена

Место рождения

Цимлянский, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Цимлянский, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машенцев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машенцева Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1941

Сын: Машенцев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Машенцев Алексей

Цимлянский, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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