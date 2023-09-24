Машецева Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машенцев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машенцева Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1941
Сын: Машенцев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Машенцев Алексей
Смерть
Неизвестно