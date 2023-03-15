Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мелецкий Марк Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мелецкий Марк Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: ((Мелецкая)) Евгения Марковна
Отец ребёнка: Мелецкий Марк Васильевич
Смерть
Неизвестно