Шестаков Тит Архипович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Блинкова Пелагея Шестакова
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Засыпкина Меланья Шестакова
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Титовна
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова
Рождение ребёнка
15.06.1862
Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова
Смерть
Неизвестно