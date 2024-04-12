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Шестаков Тит Архипович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шестаков Архип Леонтьевич

Мать: Кряквина Анна Меркуловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Блинкова Пелагея Шестакова

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Засыпкина Меланья Шестакова

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кряквин Афанасий Титович

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Титовна

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.06.1862

Сын: Шестаков Тихон Титович

Мать ребёнка: Шестакова Дарья Филимонова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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