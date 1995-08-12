Новиков Михаил Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1995
Дата смерти04.04.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2015
Сын: Новиков Максим Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.2017
Дочь: Новикова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.2019
Сын: Новиков Мирослав Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.04.2023