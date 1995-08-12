Новиков Михаил Владиславович 12.08.1995 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Михаил Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1995

Дата смерти

04.04.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2015

Сын: Новиков Максим Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.2017

Дочь: Новикова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.2019

Сын: Новиков Мирослав Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.04.2023

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