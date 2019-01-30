Грибов Виктор Алексеевич
Место рожденияд.Улома Вологодская область
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти30.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Отец: Грибов Алексей
Мать: Грибова Наталья
д.Улома Вологодская область
Бракосочетание
22.02.1954
Рождение ребёнка
16.08.1954
Сын: Грибов Александр Викторович
Мать ребёнка: Грибова Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Чередникова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Грибова Антонина Константиновна
Вологодская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.06.1963
Сын: Грибов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Грибова Антонина Константиновна
Смерть
30.01.2019
Похороны
Неизвестно