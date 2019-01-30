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Грибов Виктор Алексеевич

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Место рождения

д.Улома Вологодская область

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

30.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Грибов Алексей

Мать: Грибова Наталья

д.Улома Вологодская область
Бракосочетание
22.02.1954

Жена: Грибова Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
16.08.1954

Сын: Грибов Александр Викторович

Мать ребёнка: Грибова Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Чередникова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Грибова Антонина Константиновна

Вологодская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.06.1963

Сын: Грибов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Грибова Антонина Константиновна

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.01.2019
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
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