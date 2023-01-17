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Левин Александр Евлампиевич

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Место рождения

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Левин Евлампий Осипович

Мать: не указана

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Военная служба
01.08.1941
Юрьевецкий р-н, Ивановская обл, Россия
Род войск: 237 отдельный батальон связи Воинское звание: красноармеец | Юрьевецкий у. Костромской губ.
Смерть
Неизвестно
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