Левин Александр Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Левин Евлампий Осипович
Мать: не указана
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Военная служба
01.08.1941
Юрьевецкий р-н, Ивановская обл, Россия
Род войск: 237 отдельный батальон связи Воинское звание: красноармеец | Юрьевецкий у. Костромской губ.
Смерть
Неизвестно