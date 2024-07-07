Боровков Ульян Парфенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Боровкова Татьяна Ульяновна
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Никифоровна
Смерть
Неизвестно