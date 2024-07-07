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Боровков Ульян Парфенович

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровков Парфён Семёнович

Мать: Боровкова Прасковья Алексеевна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.

Сын: Боровков Сидор Ульянович

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Никифоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.

Сын: Боровков Иван Ульянович

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Никифоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Боровкова Татьяна Ульяновна

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Никифоровна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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