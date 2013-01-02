Hillendahl (Martini) Mildred Johanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hillendahl (Martini) Mildred Johanna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

02.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.1940

Муж: Hillendahl Arnold Thomas

Рождение ребёнка
27.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hillendahl Arnold Thomas

Рождение ребёнка
18.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hillendahl Arnold Thomas

Рождение ребёнка
30.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hillendahl Arnold Thomas

Рождение ребёнка
16.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hillendahl Arnold Thomas

Рождение ребёнка
03.12.1954

Сын: Hillendahl Billy James

Отец ребёнка: Hillendahl Arnold Thomas

Рождение ребёнка
05.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hillendahl Arnold Thomas

Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Смерть
02.01.2013
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