Hillendahl (Martini) Mildred Johanna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти02.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.1940
Рождение ребёнка
27.04.1945
Рождение ребёнка
18.10.1946
Рождение ребёнка
30.04.1948
Рождение ребёнка
16.06.1952
Рождение ребёнка
03.12.1954
Отец ребёнка: Hillendahl Arnold Thomas
Рождение ребёнка
05.12.1957
Место жительства
Неизвестно
Houston, Texas, USA
Смерть
02.01.2013