Волков Федор Феопентович (Ферапонтович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.04.1906 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна
Восприемник
26.10.1908 ст.
Анастасия Николаевна Кошелева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно