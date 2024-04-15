Волков Федор Феопентович (Ферапонтович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Федор Феопентович (Ферапонтович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1906 ст.

Жена: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.

Сын: Волков Степан Федорович

Мать ребёнка: Лукина \\ Волкова Александра Яковлевна

Аполиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
26.10.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Николаевна Кошелева
Место жительства
Неизвестно
Аполиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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