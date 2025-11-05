Смирнов Валентин
мужской, родился Неизвестно
ОтецСмирнов СергейНеизвестно г.р.
МатьСмирнова (Судакова) ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнова (Пустовалова) ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
(Смирнова) КристинаНеизвестно г.р.
(Смирнова) КсенияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Ксения
Мать ребёнка: Смирнова (Пустовалова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Кристина
Мать ребёнка: Смирнова (Пустовалова) Ольга