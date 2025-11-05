Смирнов Валентин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Валентин

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Смирнов СергейНеизвестно г.р.
Мать
Смирнова (Судакова) ТатьянаНеизвестно г.р.
Супруги
Смирнова (Пустовалова) ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
(Смирнова) КристинаНеизвестно г.р.
(Смирнова) КсенияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Сергей

Мать: Смирнова (Судакова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Ксения

Мать ребёнка: Смирнова (Пустовалова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Пустовалова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Кристина

Мать ребёнка: Смирнова (Пустовалова) Ольга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.