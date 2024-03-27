Мустафин Вялищ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Кадерметев Мустафа
Мать: (Мукеева) Молкия
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Вялишина) Зульбухара 2 Жена
Мать ребёнка: (Арсланова) Зюбейка
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вялишин Мясаут
Мать ребёнка: (Арсланова) Зюбейка
Рождение ребёнка
1783
Сын: Вялишин Велит
Мать ребёнка: (Арсланова) Зюбейка
Смерть
Неизвестно