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Мустафин Вялищ

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Кадерметев Мустафа

Мать: (Мукеева) Молкия

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Вялишина) Зульбухара 2 Жена

Мать ребёнка: (Арсланова) Зюбейка

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Вялишин Мясаут

Мать ребёнка: (Арсланова) Зюбейка

Рождение ребёнка
1783

Сын: Вялишин Велит

Мать ребёнка: (Арсланова) Зюбейка

Смерть
Неизвестно

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