Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин 29.10.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин

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Место рождения

Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.10.1919

Дата смерти

04.05.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1919

Отец: Чуйкин Сергей Иванович

Мать: Чуйкина Ирина

Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.11.1947

Жена: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова

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Рождение ребёнка
06.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова

Рождение ребёнка
02.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.05.1999
Электросталь, Электросталь, Московская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область

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