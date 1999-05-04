Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин
Место рождения
Дата рождения29.10.1919
Дата смерти04.05.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1919
Отец: Чуйкин Сергей Иванович
Мать: Чуйкина Ирина
Бракосочетание
07.11.1947
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1951
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Рождение ребёнка
06.03.1954
Рождение ребёнка
02.12.1961
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.05.1999
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно