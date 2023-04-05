Алевтина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1954
Сын: Медведев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Медведев Николай Анисимович
Рождение ребёнка
01.01.1956
Дочь: Маркина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Медведев Николай Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Николай Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно