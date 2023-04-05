Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алевтина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1954

Сын: Медведев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Медведев Николай Анисимович

Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Маркина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Медведев Николай Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Николай Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Николай Анисимович

Смерть
Неизвестно
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