Коваленко Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Коваленко Яков Минович

Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Коваленко Лев Минович

Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Миновна

Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Миновна

Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Мина Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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