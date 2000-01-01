Коваленко Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Миновна
Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Миновна
Отец ребёнка: Коваленко Мина Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно