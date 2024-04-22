Горницына (Блиновская) Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горницына (Блиновская) Ефимия Дмитриевна

Место рождения

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Блиновских Дмитрий

Мать: не указана

Михайловский Завод, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.01.1833 ст.

Муж: Горницын Сидор Дадин

Поташка, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Горницын Яков Сидорович

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Новоуфимка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Горницына Федосья Сидоровна

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Новоуфимка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Новоуфимка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Горницын Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Новоуфимка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1841

Дочь: Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Шарама, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Новоуфимка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Новоуфимка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горницын Максим Сидорович

Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин

Новоуфимка, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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