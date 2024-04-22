Горницына (Блиновская) Ефимия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Блиновских Дмитрий
Бракосочетание
29.01.1833 ст.
Муж: Горницын Сидор Дадин
Поташка, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Горницына Федосья Сидоровна
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Рождение ребёнка
1840
Сын: Горницын Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Рождение ребёнка
20.10.1841
Дочь: Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Шарама, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Горницын Максим Сидорович
Отец ребёнка: Горницын Сидор Дадин
Смерть
Неизвестно