Осип Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мина Осипов
Мать ребёнка: Феодора Филипова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ульяна Осипова
Мать ребёнка: Феодора Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Филипова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно