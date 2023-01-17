Осип Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мина Осипов

Мать ребёнка: Феодора Филипова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ульяна Осипова

Мать ребёнка: Феодора Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Филипова

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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