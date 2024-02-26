Евдокея Никифорова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.06.1869 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1873 ст.
Отец ребёнка: Василий Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
05.12.1874 ст.
Дочь: Екатерина Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Николаев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно