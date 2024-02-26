Евдокея Никифорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Никифорова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1869 ст.

Муж: Василий Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
10.03.1873 ст.

Сын: Алексей Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
05.12.1874 ст.

Дочь: Екатерина Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Николаев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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