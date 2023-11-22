Кондратьева Пелагея Григорьевна
Место рожденияВитебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1891
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кондратьев Андрей Петрович
Отец ребёнка: Кондратьев Петр Кондратьевич
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1897
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1901
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Рождение ребёнка
1903
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Рождение ребёнка
18851891
Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно