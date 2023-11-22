Кондратьева Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Пелагея Григорьевна

Место рождения

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

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1895 г.р.
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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Кондратьевич

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кондратьев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Кондратьевич

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Кондратьевич

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Кондратьевич

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Кондратьевич

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость
Рождение ребёнка
18851891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Петр Кондратьевич

Витебская губерния Городокский уезд Болецкая волость с. Горяни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Петр Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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