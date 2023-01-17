Шляпужникова (Молоствова) Фёкла Иовлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпужникова (Молоствова) Фёкла Иовлиевна

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Молоствов Ивлий

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Долбенёва Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шляпужников Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шляпужников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.11.1905

Дочь: Долбенёва Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шляпужников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лукашина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Молоствова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шляпужников Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1921

Сын: Шляпужников Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.01.1924

Дочь: Белкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Капырина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1953
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