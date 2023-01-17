Шляпужникова (Молоствова) Фёкла Иовлиевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Молоствов Ивлий
Мать: не указана
Дочь: Долбенёва Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Сын: Шляпужников Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Сын: Шляпужников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Дочь: Долбенёва Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Сын: Шляпужников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Дочь: Лукашина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Дочь: Молоствова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Сын: Шляпужников Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Сын: Шляпужников Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Дочь: Белкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович
Дочь: Капырина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шляпужников Василий Захарович