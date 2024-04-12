Устинья Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Бракосочетание
Около 1790
Муж: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Андреян Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Лукерья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816