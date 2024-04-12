Устинья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Кузьмина

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Андреян Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Лукерья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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