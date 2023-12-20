Шелеметева Матрёна Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Шелеметева) Афимья Мартыновна
Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шелеметева) Варвара Мартыновна
Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Шелеметева) Марфа Мартыновна
Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шелеметева) Фёкла Мартыновна
Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шелеметева) Дарья Мартыновна
Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Шелеметева) Авдотья Мартыновна
Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шелеметев Сысой Мартынович
Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович
Смерть
Неизвестно