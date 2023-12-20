Шелеметева Матрёна Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Матрёна Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Мартын Петрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Шелеметева) Афимья Мартыновна

Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шелеметева) Варвара Мартыновна

Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Шелеметева) Марфа Мартыновна

Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шелеметева) Фёкла Мартыновна

Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шелеметева) Дарья Мартыновна

Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Шелеметева) Авдотья Мартыновна

Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шелеметев Сысой Мартынович

Отец ребёнка: Шелеметев Мартын Петрович

Смерть
Неизвестно

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