Салтаусова (Проскурнина) ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА
Место рождения
Дата рождения10.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.2009
Дочь: Салтаусова ЕСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
05.12.2011
Сын: Салтаусов СТАС ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
14.02.2014
Сын: Салтаусов ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
2016
Сын: Салтаусов АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
11.04.2019
Дочь: Салтаусова ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Салтаусова ЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно