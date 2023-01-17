Салтаусова (Проскурнина) ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова (Проскурнина) ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

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Место рождения

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.2009

Дочь: Салтаусова ЕСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.2011

Сын: Салтаусов СТАС ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.2014

Сын: Салтаусов ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
2016

Сын: Салтаусов АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.2019

Дочь: Салтаусова ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
2021

Дочь: Салтаусова ЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

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