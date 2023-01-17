Бицан Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Бицан Стефан
Мать ребёнка: Бицан Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.11.1895
Сын: Бицан Иаков
Мать ребёнка: Бицан Мария Андреевна
Рождение ребёнка
30.07.1897
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Бицан Мария Андреевна