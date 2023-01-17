Бицан Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бицан Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Бицан Стефан

Мать ребёнка: Бицан Мария Андреевна

Дьяковка, Сумська область
Рождение ребёнка
27.11.1895

Сын: Бицан Иаков

Мать ребёнка: Бицан Мария Андреевна

Дьяковка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.07.1897

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Бицан Мария Андреевна

Дьяковка, Сумська область
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