Бунякина (Лаврюченкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунякина (Лаврюченкова) Анастасия

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Место рождения

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.10.1947

Дочь: Новикова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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