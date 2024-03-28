Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрантова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1751 ст.

Муж: Франтов Петр Григорьев

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Франтов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1759

Сын: Франтов Самуил Петров

Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1762 ст.

Сын: Франтов Иван Петров

Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Франтова) Дарья Петрова

Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Франтова Ирина Петрова

Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1800

Мы используем куки для улучшения работы сайта.