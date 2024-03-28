Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1751 ст.
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев
Рождение ребёнка
20.08.1759
Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев
Рождение ребёнка
27.01.1762 ст.
Сын: Франтов Иван Петров
Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Франтова) Дарья Петрова
Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Франтова Ирина Петрова
Отец ребёнка: Франтов Петр Григорьев
Смерть
После 1800