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Пажитнов Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1917

Отец: Пажитнов Петр Гаврилович

Мать: Пажитнова Варвара Филипповна

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