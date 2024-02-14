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Уздинский Аарон Натанович

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1885

Дата смерти

12.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Уздинский Натан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Уздинский Абрам Аркадьевич

Мать ребёнка: Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна

Рождение ребёнка
26.05.1921

Дочь: (Уздинская) Евгения (Зельда) Аркадьевна

Мать ребёнка: Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна

Смерть
12.10.1942
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно

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