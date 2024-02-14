Уздинский Аарон Натанович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1885
Дата смерти12.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Уздинский Натан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Уздинский Абрам Аркадьевич
Мать ребёнка: Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна
Рождение ребёнка
26.05.1921
Дочь: (Уздинская) Евгения (Зельда) Аркадьевна
Мать ребёнка: Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уздинская (Каплан) Клара Абрамовна
Смерть
12.10.1942
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно