Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Иван Любимов

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов

Рождение ребёнка
1699

Сын: Крашенинников Осип Иванов

Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов

Рождение ребёнка
1699

Сын: Афанасий

Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов

Смерть
Неизвестно

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