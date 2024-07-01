Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов
Рождение ребёнка
1699
Сын: Крашенинников Осип Иванов
Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов
Рождение ребёнка
1699
Сын: Афанасий
Отец ребёнка: Крашенинников Иван Любимов
Смерть
Неизвестно