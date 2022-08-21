Каширина (Хабибуллина) Фагима
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1947
Дата смерти21.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каширин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенков Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Костенков Владимир Павлович
Рождение ребёнка
28.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костенков Владимир Павлович
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
21.08.2022