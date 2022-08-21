Каширина (Хабибуллина) Фагима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина (Хабибуллина) Фагима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1947

Дата смерти

21.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1947

Отец: Хабибуллин Ахсан

Мать: Хабибуллина (Низамова) Шамсибадар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенков Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Костенков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
28.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костенков Владимир Павлович

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
21.08.2022

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