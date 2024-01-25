(Устинова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устинов Михаил
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устинов Михаил
Анастасово Парецкого района
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устинов Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Анастасово Порецкого района