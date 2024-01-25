(Устинова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Устинова) Мария

(Устинова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устинов Михаил

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устинов Михаил

Анастасово Парецкого района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Анастасово Порецкого района
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close