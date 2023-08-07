Новикова (Ларионова) Раиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937
Рождение ребёнка
14.04.1956
Дочь: Федосенко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Новиков Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Жакович Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Новиков Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно