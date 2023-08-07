Новикова (Ларионова) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Ларионова) Раиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937

Отец: Ларионов Григорий Николаевич

Мать: Ларионова Мария Степановна

Рождение ребёнка
14.04.1956

Дочь: Федосенко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Новиков Николай Алексеевич

Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Жакович Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Новиков Николай Алексеевич

Осиновка, Мстиславский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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